Gabigol no treino do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 15/01/2022 17:34 | Atualizado 15/01/2022 17:35

O atacante do Flamengo Gabigol mostrou ansiedade nas redes sociais para assiistir ao reality Big Brother Brasil 22, da Globo, que estreia na próxima segunda-feira e confirmou dois atletas profissionais entre os confinados.

"E lá vai começar o BBB... e lá vai eu me meter em tudo. Tô ansioso para segunda, confesso", postou o jogador.



E lá vai começar o @bbb .. e lá vai eu me meter em tudo tô ansioso para segunda, confesso — Gabi (@gabigol) January 14, 2022

Gabigol já retornou aos treinos para a pré-temporada do Flamengo em preparação para o Cariocão e a disputa da Supercopa do Brasil contra o Atlético-MG após curte as férias nos palcos de São Paulo e Rio de Janeiro.

O atacante ainda está na lista de convocados de Tite para os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar.