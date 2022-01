Philippe Coutinho teve boa estreia pelo Aston Villa - AFP

Publicado 15/01/2022 18:07

A estreia de Philippe Coutinho no Aston Villa deve ter animado o técnico da Seleção, Tite. Emprestado pelo Barcelona e em busca de seu melhor futebol, o meia brasileiro entrou no segundo tempo e foi decisivo para sua equipe buscar o empate em 2 a 2 com o Manchester United, pelo Campeonato Inglês. Além de fazer o segundo gol, ele também participou diretamente do primeiro, de Ramsey. Bruno Fernandes fez os dois do United.

Sem condições físicas de atuar os 90 minutos, Coutinho viu do banco de reservas os visitantes abrirem 2 a 0. O primeiro gol saiu logo aos cinco minutos, num frango do goleiro em chute de Bruno Fernandes. O português ainda marcou mais um, no segundo tempo.



Com a desvantagem no placar, Coutinho entrou aos 22 minutos da segunda etapa. E aos 31 já participou da jogada para Ramsey diminuir. Cinco minutos depois, o brasileiro aproveitou cruzamento do companheiro para marcar em seu retorno ao futebol inglês.

Convocado por Tite para as Eliminatórias, Coutinho não vivia bom momento no Barcelona, sendo pouco aproveitado por Xavi. Acabou emprestado ao Aston Villa e se tornou esperança do clube inglês para a recuperação no campeonato.