Cristiano Ronaldo deixou o campo irritado ao ser substituído na vitória contra o Brentford - Ian Walton/REUTERS

Publicado 20/01/2022 13:57

Rio - O técnico alemão Ralf Rangnick, do Manchester United, revelou, em entrevista ao OneFootball, sobre sua conversa com Cristiano Ronaldo, quando o português deixou o campo muito irritado ao ser substituído na vitória dos Red Devils por 3 a 1 em cima do Brentford, na última quarta-feira (19).

O atleta, eleito 5 vezes o melhor jogador do planeta, foi deixou o campo aos 25 minutos do segundo tempo, para a entrada do zagueiro Maguire. O português se surpreendeu com a substituição, e, logo que deixou o campo, demonstrou sua irritação, saindo reclamando e sentando no banco de reservas com cara fechada.

Assim que percebeu a irritação de Cristiano, o técnico Ralf Rangnick se sentou ao lado do astro português para explicar sua decisão.

- Ele me perguntou "Por que eu? Por que você me tirou?". Eu disse "Ouça, Cristiano, você tem 36 anos, está em grande forma, mas quando você for um treinador, verá pelas lentes de um treinador" - explicou o técnico.



- Meu trabalho é tomar decisões pensando no interesse do time e espero que ele veja do mesmo jeito - completou Rangnick, segundo informa a imprensa inglesa.