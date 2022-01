Vagner Love é o novo reforço do Midtjylland, da Dinamarca - Divulgação/Midtjylland

Publicado 20/01/2022 14:29

Rio – O atacante Vagner Love, de 37 anos, é o novo reforço do Midtjylland, da Dinamarca, chegando ao 10º clube de sua carreira. O atleta, que já atuou por Palmeiras, Corinthians e Flamengo, assinou contrato válido até o meio do ano, e se juntará a outros seis brasileiros que também atuam na equipe: o zagueiro Juninho, os laterais Ailton e Paulinho, o volante Charles, o meia Evander e o atacante Júnior Brumado.

Vagner Love não atuava desde o dia 26 de agosto, quando, defendendo o Kairat Almaty, do Cazaquistão, enfrentou o CS Fola Esch, de Luxemburgo pela Uefa Conference League.

O Midtjylland lidera a liga dinamarquesa com 35 pontos em 17 rodadas, dois pontos a mais que o segundo colocado Copenhagen. A equipe ficou em terceiro no seu grupo da Liga Europa e vai disputar o mata-mata da Liga Conferência contra o PAOK, da Grécia, brigando por uma vaga nas oitavas de final do torneio europeu.