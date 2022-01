Robinho - AFP

Publicado 20/01/2022 15:48

Rio - A mulher albanesa que sofreu violência sexual por parte do jogador Robinho e seu amigo, Ricardo Falco, falou pela primeira vez após a condenação do atacante. Em contato com o "UOL", a vítima, que não quis se identificar, fez um alerta às mulheres que vivem o mesmo drama pelo qual ela passou.

"Mulheres, denunciem, não tenham medo de seus agressores porque diante de cada agressor há outras dez pessoas boas prontas a te ajudar: um amigo, um familiar, um policial competente, um juiz, mas, sobretudo, a Justiça", disse.

"Mesmo que ela (Justiça) não seja totalmente reconfortante, porque nunca pagará a dor, a raiva ou fará você voltar a ser a pessoa que era antes, a Justiça será reconfortante para outra mulher. Uma mulher que pode ser nossa mãe, nossa amiga, nossa irmã ou nossa filha. Só denunciando podemos evitar que isso volte a acontecer", completou.

Robinho e Ricardo Falco foram condenados pela Justiça italiana em última instância a nove anos de prisão. O crime aconteceu em 2013, em uma boate de Milão, quando o jogador defendia o Milan. Não cabe mais recurso ao processo.