Estádio Al-Thumama Stadium foi inaugurado na capital Doha, para a Copa do Mundo do Catar - AFP

Publicado 20/01/2022 19:41

A Fifa anunciou que recebeu 1,2 milhão de pedidos de compra de ingressos da Copa do Mundo de 2022 no primeiro dia de venda. O Catar, anfitrião, foi o país com mais registros, seguido por Argentina, México, Estados Unidos, Emirados Árabes Unidos, Inglaterra, Índia, Arábia Saudita, Brasil e França.

Essa primeira fase de venda de ingressos seguirá até o dia 8 de fevereiro. Assim como nas outras edições, não faz diferença o torcedor pedir no primeiro dia ou no último. Caso o número de pedidos de compra de ingressos de um jogo exceda a capacidade máxima do estádio, a Fifa fará um sorteio para definir quem terá o direito de comprá-los.



Ainda de acordo com a Fifa, quem se registrou para obter os ingressos da Copa do Mundo receberá uma notificação no dia 8 de março com o resultado do pedido. Quem seguir para a fase de compra, terá um prazo determinado para pagar.



Os valores variam de 40 riales catarianos (cerca de R$ 60, na cotação atual) - condição especial para quem mora no país-sede - até 5.850 riales catarianos (aproximadamente R$ 9 mil).



A Copa do Mundo de 2022, no Catar, acontece de 21 de novembro a 18 de dezembro.