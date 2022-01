Douglas Costa - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 20/01/2022 17:27

Rio - A saída de Douglas Costa voltou a ser assunto nos bastidores do Grêmio. Poucos dias depois do atacante afirmar nas redes sociais que decidiu permanecer no clube gaúcho, os representantes do jogador e dirigentes do clube se reuniram para discutir o contrato e a possibilidade de uma saída do atleta de 31 anos. Os valores envolvidos no contrato são considerados pesados para o clube, que enfrenta uma nova realidade após o rebaixamento. As discussões sobre o contrato de Douglas Costas são feitas diretamente pelo presidente do Grêmio, Romildo Bozan Jr.

"Estamos trabalhando para equacionar a situação", disse o presidente ao GE.

Além de possuir o salário mais alto do elenco, o atleta recebe bônus por produtividade semestralmente.A próxima parcela, em fevereiro, é de R$ 2,5 milhões. O valor total em 2022 chega a R$ 8 milhões.

Caso permaneça no clube gaúcho, Douglas Costa precisará readequar valores salariais, além de renegociar prazos. Recentemente, o Los Angeles Galaxy, clube norte-americano que disputa a Major League Soccer (MLS), manifestou o interesse em contratar o atacante.

Douglas Costa voltou ao Grêmio em maio de 2021 por empréstimo. A Juventus, da Itália, cedeu o jogador até junho de 2022. Depois, o contrato em Porto Alegre passa a ser definitivo até o final de 2023. Pelo tricolor, o atacante disputou 28 partidas, marcou três gols e fez duas assistências.