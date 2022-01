Time feminino de handebol TuS Metzingen encontrou câmeras escondidas no vestiário - Reprodução Instagram / TuS Metzingen

Time feminino de handebol TuS Metzingen encontrou câmeras escondidas no vestiárioReprodução Instagram / TuS Metzingen

Publicado 21/01/2022 14:19

As jogadoras do time profissional de handebol TuS Metzingen, terceiro colocado da liga alemã, foram surpreendidas nesta semana com duas câmeras escondidas encontradas no vestiário. Uma investigação foi aberta pela polícia da Alemanha e, segundo o clube, já há um suspeito.

O funcionário em questão não teve seu nome divulgado, mas foi demitido. "Não vamos deixar que algo assim nos derrube. O fato de o time querer voltar a jogar handebol imediatamente é um sinal muito forte. Durante esse período difícil, recebemos muito apoio da polícia, dos associados e de outras equipes", afirmou o gerente do time, Ferenc Rott.



Em texto nas redes sociais, o Metzingen escreveu que “o handebol feminino permanece unido e defende decisivamente contra todos aqueles que nos ameaçam e ao nosso esporte. Nossa união é maior do que qualquer rivalidade, cada jogo, cada gol!”



A liga alemã se disse "chocada" com a notícia das câmeras escondidas no vestiário e condenou o comportamento do responsável. E não é a primeira vez que isso acontece no handebol do país. Em 2021, o time HL Buchholz 08-Rosengarten encontrou três câmeras no vestiário.