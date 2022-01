Campeonato Carioca assinou contrato de naming rights com a Betfair - Divulgação

Publicado 21/01/2022 19:05

O Campeonato Carioca acertou com um novo patrocinador máster. A Betfair assinou contrato que dará direito ao naming rights da competição e a várias ativações em todas as mídias onde será transmitida. O acordo com a Ferj foi intermediado pela Sportsview.

Com isso, o nome oficial do Estadual será Cariocão Betfair 22. A empresa de apostas, que também patrocina Libertadores e Copa Sul-Americana desde 2019, estampará sua marca no troféu e nas medalhas do campeão, além da cenografia das cabines de transmissão nos estádios e na bola oficial.



"O Campeonato Carioca é um dos mais eletrizantes do país e possui alcance nacional. Essa parceria reafirma os investimentos da Betfair no futebol brasileiro", afirmou em nota a diretora de marketing da Betfair, Kimberley Daly.



Além da TV Record, os jogos do Campeonato Carioca serão disponibilizados aos torcedores via streaming no YouTube, Facebook e Twitch. As distribuidoras do serviço de televisão por assinatura e de OTT (Claro, Claro Box TV, Sky, Directv GO e Vivo) farão, em conjunto com o Cariocão Play, a distribuição do pay per view com todos as 78 partidas.



A primeira rodada do Campeonato Carioca começa na terça-feira (dia 25), com Boavista e Botafogo. Participam da competição 12 clubes, que se enfrentam em turno único (Taça Guanabara). Os quatro primeiros colocados avançam às semifinais, com os vencedores de cada um dos confrontos fazendo a final, prevista para abril.