Ferj altera horário da partida entre Flamengo e Fluminense pelo Carioca | Esporte | O Dia

Fluminense x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 23-10-2021. Foto: Gilvan de Souza / Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Fluminense x Flamengo - Campeonato Brasileiro - Maracanã - 23-10-2021. Foto: Gilvan de Souza / FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/01/2022 14:36

O primeiro Fla-Flu do ano já tem data marcada: será no dia 6 de fevereiro, pela quarta rodada da Taça Guanabara. A Ferj informou uma mudança no horário do clássico, contudo. Inicialmente marcado para acontecer às 16h05, a partida foi alterada para às 16h, atendendo pedido da TV Record, detentora dos direitos de do campeonato.



Flamengo e Fluminense iniciam o Estadual com jogos nas próximas quarta e quinta, respectivamente, e com focos distintos. Após o final de 2021 frustrante, o Rubro-Negro contratou uma nova comissão técnica, está realizando a pré-temporada no Ninho do Urubu e disputará as primeiras rodadas do Carioca com um time alternativo, sob o comando de Fabia Matias, técnico do Sub-20.



O Fluminense também trocou de treinador - Abel Braga está de volta ao clube - e, com vários reforços, a tendência é de mudanças logo nas primeiras rodadas do Carioca. Além disso, o Tricolor já tem a Libertadores no horizonte, com o mata-mata com o Millionarios (COL) nos dias 22 de fevereiro e 1º de março.