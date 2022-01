Marcelinho Carioca - Crédito: Reprodução/SporTV

Publicado 22/01/2022 15:31

Rio - A TNT Sports deve anunciar neste sábado a contratação de quatro comentaristas para as transmissões do Campeonato Paulista. Marcelinho Carioca, Fernando Prass, Renato Florêncio e Leandro Guerreiro serão os responsáveis por comentar, respectivamente, as partidas de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo, clubes que já defenderam. A informação é do site "UOL".

A TNT adquiriu o direito de exibir com exclusividade 13 partidas do Paulistão, sendo dois clássicos. Além disso, a emissora transmitirá outros 15 jogos sem exclusividade.

A primeira transmissão da emissora no Paulistão será a partida entre Inter de Limeira x Santos, no próximo dia 26. A partida marcará a estreia do ex-volante Renato como comentarista.