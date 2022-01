Repórter Bibiana Bolson - Reprodução Internet

Publicado 22/01/2022 17:50

A saída oficial da jornalista Bibiana Bolson do Grupo Disney aconteceu no último dia 10 de janeiro, após um comum acordo entre a comunicadora e o canal. Após cinco anos de ESPN Brasil e Fox Sports, Bibiana deixa a emissora depois de um processo de complience, que definiu o desligamento. Segundo apurado pelo LANCE!, contudo, a decisão já estava encaminhada desde dezembro.



A informação inicial foi dada pelo Uol e confirmada pelo L! Desde o mês passado, o caso da jornalista já estava sendo conversado pelas partes. A infração que Bibiana Bolson teria cometido é guardada a sete chaves. A saída, concretizada em comum acordo - como acontece geralmente em episódios como este -, dependia apenas das festas de fim de ano, mas já estava decretada.



Procurado pelo LANCE!, o Grupo Disney optou por não se manifestar sobre o assunto. Em rede social, Bibiana afirmou que via com "surpresa" a exposição dos fatos.



"Como disse, e a Disney também reforçou para a reportagem, a decisão pela saída foi “em comum acordo” , logo não houve um justo motivo para que a empresa me desligasse. Ao término do nosso contrato, fui indenizada conforme os meus direitos trabalhistas, sem qualquer menção a infração de regras", escreveu ela em seu Twitter.

Além da decisão do compliance da Disney, que é uma das maiores empresas de comunicação internacional, Bibiana ainda teria problemas internos com colegas de transmissão, segundo o portal. Seu comportamento estaria incomodando outros profissionais.



Uma das atitudes que Bibiana teria feito foi envolvendo a participação do Palmeiras, no Mundial de Clubes. A jornalista havia informado aos chefes que passaria férias em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, onde o Verdão disputará o torneio perto da data de estreia da equipe. A fala teria repercutido negativamente, afinal, Natalie Gedra é a repórter encarregada de seguir o clube brasileiro no Mundial. Bolson deu a entender que estaria forçando uma ida fora de sua função, de acordo com o portal.



Atualmente, Bibiana comanda o B6 Podcast. Além disso, Bibiana estaria negociando com a Jovem Pan, de acordo com o portal R7, para as transmissões da TV.