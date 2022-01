Casimiro Miguel - Reprodução / Internet

Publicado 23/01/2022 11:22

Rio - Um dos principais fenômenos da internet nos últimos meses, o streamer Casimiro anunciou a compra dos direitos de transmissão de 16 partidas do Campeonato Carioca 2022. A primeira transmissão no canal do jornalista na Twitch será na próxima quarta-feira (26), no duelo entre Flamengo e Portuguesa, às 21h35.

Nos últimos dias, o streamer fechou contrato com a LiveMode para conseguir levar ao seu canal a transmissão de partidas de futebol e de outros esportes ao vivo. A negociação para a transmissão do Campeonato Carioca foi intermediada também pela Sportsview.

Em entrevista ao UOL, Casimiro revelou que está realizando um sonho pessoal



"Este é o começo do meu sonho de revolucionar as transmissões de futebol. Vai ser muito emocionante transmitir os jogos do Carioca que eu tantas vezes vi nas arquibancadas", afirmou o streamer e jornalista, eleito personalidade do ano de 2021 pelo Prêmio eSports Brasil.

Além de Casimiro, outros streamers também fecharam parcerias com o Campeonato Carioca, e poderão transmitir o torneio em seus canais da Twitch. São eles: Gaules, Flow Sports Club, BT0, VelhoVamp, Apoka e RonaldoTV, canal oficial do ex-atleta Ronaldo Fenômeno.