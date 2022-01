Incêndio no estádio do Wolverhampton, na Inglaterra - Reprodução

Publicado 23/01/2022 13:51

Rio - Na madrugada deste sábado (22) para domingo (23), o Wolverhampton viveu momentos de tensão no Estádio Molineux, onde o clube manda suas partidas. Porém, longe de serem momentos tensos vividos durante um jogo de futebol.

Um incêndio iniciado em um bar, que fica localizado dentro do estádio do clube, atingiu o setor das arquibancadas e causou estragos. De acordo com as autoridades locais, não há feridos ou vítimas.

BREAKING: The fire that has broken out inside Molineux seems to be getting worse, Emergency services are on scene #WWFC #TheWolfpack #Wolves pic.twitter.com/B1DSfIdq7M — The Wolfpack (@Wolfpackwwfc) January 23, 2022

O incêndio foi informado aos bombeiros da cidade pela equipe de segurança do estádio às 1h56 (22h56, no horário de Brasília) e levou aproximadamente cinco horas para ser completamente controlado. Estiveram presentes na ação 20 profissionais, incluindo médicos e bombeiros. Segundo as autoridades locais, a causa mais provável do início do início do incêndio teria sido um curto-circuito nas aparelhagens elétricas.

Bar que iniciou o incêndio no estádio do Wolverhampton Reprodução

O diretor de instalações e segurança do Wolverhampton, Steve Sutton, agradeceu ao trabalho dos bombeiros, e revelou que torcedores podem ser afetados no próximo jogo da equipe no estádio.

"Obrigado ao trabalho rápido e excelente do Serviço de Bombeiros de West Midlands por sua assistência imediata no combate às chamas e no controle do fogo o mais rápido possível".



"Levará alguns dias para avaliar completamente o dano causado, mas é bastante significativo e levará algum tempo para ser reparado. Quaisquer pacotes de torcedores afetados para o próximo jogo serão comunicados pelos departamentos relevantes nos próximos dias", completou o diretor.

O perfil oficial do clube nas redes sociais, confirmou que o incêndio foi na bancada denominada Billy Wright.

Um incêndio provocou, hoje de manhã, danos consideráveis numa das bancadas do nosso estádio Molineux (bancada Billy Wright).



Felizmente, ninguém ficou ferido. O Wolves agradece a rápida atuação dos bombeiros do West Midlands Fire Service. pic.twitter.com/QmR8OCnPrc — Wolves Português (@WolvesPRT) January 23, 2022

O Wolverhampton está na 8ª colocação da Premier League. O próximo jogo do clube como mandante está marcado para o dia 5 de fevereiro, contra o Norwich, pela Copa da Inglaterra. Os torcedores com ingressos para os locais atingidos pelo incêndio, deverão ser realocados.