Youtuber Juninho Manella vai atuar pelo Londrina em 2022 - Ricardo Chicarelli/Londrina EC

Publicado 23/01/2022 16:45

Rio - O Youtuber Juninho Manella, de 26 anos, fará sua primeira aparição em uma partida oficial de futebol profissional. O influenciador foi contratado no começo do ano para atuar pelo Londrina, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B.

Juninho é um dos apresentadores do "Vosso canal" no YouTube, ao lado de seu amigo João Rossini. A dupla, que traz videos de futebol voltados para o público juvenil, conta com mais de 6 milhões de inscritos e 1 bilhão de visualizações no YouTube.

O Youtuber chegou a treinar, por cerca de nove meses com a equipe do São Bento, que, na época, era comandada por Edson Vieira, pai do influenciador. Embora tenha treinado por um bom tempo com a equipe, Juninho nunca teve a oportunidade de atuar em uma partida oficial, apenas em amistosos.

Juninho está relacionado para a partida do Londrina contra o Maringá, neste domingo (23), no Estádio do Café, pelo Campeonato Paranaense. A tendência é que o atleta, que vestirá a camisa 23, inicie a partida no banco de reservas da equipe comandada pelo técnico Vinicius Eutrópio, que já elogiou o influenciador anteriormente:

"Eu fiquei muito feliz quando o próprio Germano [executivo de futebol], por telefone, me disse que contrataram o Juninho. Falei: que bom, cara. Fantástico. Isso é sinal de que o clube está se modernizando, a cabeça das pessoas não é engessada. Vamos tirar o melhor dele. Acho que o Londrina acertou, está na modernidade", disse o treinador do Londrina.