Troféu do campeonato Carioca: Flamengo levantou nas duas últimas edições - Divulgação

Troféu do campeonato Carioca: Flamengo levantou nas duas últimas ediçõesDivulgação

Publicado 23/01/2022 16:38 | Atualizado 23/01/2022 17:31

Estadual mais charmoso do Brasil, o Campeonato Carioca começa nesta semana com os quatro grandes em busca do título, mas também pretendendo utilizar a competição para objetivos distintos na temporada de 2022. O regulamento é igual ao de 2021, com 12 clubes que se enfrentarão em turno único (Taça Guanabara), com os quatro melhores seguindo para as semifinais.

O primeiro jogo do Campeonato Carioca será entre Boavista e Botafogo, terça-feira às 21h no Nilton Santos. O Glorioso começa a temporada ainda em processo de reestruturação e sem muito investimento no elenco, preparando-se para a chegada do empresário John Textor e pensando em sanear as finanças para o retorno da Série A.



Já o Flamengo estreia na quarta-feira no Luso-Brasileiro contra a Portuguesa, às 21h35, com um time recheado de jovens. A equipe principal continuará em pré-temporada e só estreará na quarta rodada, no Fla-Flu. Atual tricampeão, o Rubro-Negro encara o Estadual como preparação para as principais competições de 2022.



No mesmo dia, às 19h no Raulino de Oliveira, o Vasco começa sua caminhada contra o Volta Redonda. O principal foco da temporada é a Série B e o retorno à elite, e o Carioca será utilizado para entrosar um elenco completamente reformulado em relação a 2021, mas o título é encarado como uma forma de recuperar a confiança e o apoio da torcida.



Já o Fluminense, que joga quinta-feira às 20h30 contra o Bangu, terá que dividir as atenções com a pré-Libertadores e haverá momentos em que poupará seus titulares. Entretanto, o Tricolor encara o Estadual com muita seriedade para acabar com o jejum de títulos: o último foi a Primeira Liga, em 2016. No Cariocão, a seca é ainda maior (2012) e, após bater na trave nos últimos dois anos, é uma das prioridades do ano.