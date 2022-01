Casagrande - Foto: Reprodução

Publicado 24/01/2022 10:30

Rio - Rafael Sóbis, ex-atacante do Fluminense, se defendeu das críticas por ter revelado que "tirou o pé" em uma partida contra o Internacional, em 2016, quando atuava pelo Cruzeiro. Em entrevista ao jornalista Duda Garbi, ídolo tricolor explicou sua fala e detonou a postura do narrador Milton Leite e do comentarista Walter Casagrande, ambos da TV Globo.

“Tem narrador que quando o time joga eles narram o gol diferente. Ficam insinuando pênalti, ficam forçando os comentaristas a concordar. Se eu falar de coisas de bastidores dessas pessoas que falaram de mim, meu Deus do céu. Mas está tudo certo, eu estou bem. Eu não joguei pra trás, não fiz isso. Foi uma bola no escanteio. Os caras querem até me prender. São uns babacas. Eu recebi várias ameaças na semana desse jogo, além de pessoas do Inter pedindo por favor. O Cruzeiro esse ano estava na zona do rebaixamento quando chegou eu e o Ábila. Não fomos heróis, mas ajudamos o time a chegar nessas rodadas finais mais tranquilo. Foi um escanteio, gente. Não entreguei o jogo, não fiz gol contra”, disse Sobis.

“Não admito o Casagrande falar que eu fui injusto, que eu fui errado. Vamos se respeitar, né? Olha pro teu teto de vidro. Pro Milton Leite também, que zoa jogador, que fala mal de pessoas e vaza no microfone. E eu nunca falei nada deles. Respeitem os outros, até porque vocês trabalham com informação. Não queiram politizar tudo e dividir o Brasil mais ainda. Não quero mais ter contato com esses caras”, completou.