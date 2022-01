Gabigol e Everton Ribeiro chegaram com a comissão técnica da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/01/2022 11:51

Em pré-temporada pelo Flamengo, Gabigol e Everton Ribeiro foram os primeiros nomes a se apresentar no Equador, onde a Seleção enfrenta os donos da casa na quinta-feira às 18h pelas Eliminatórias da Copa. Junto aos rubro-negros, chegaram na madrugada desta segunda-feira Tite e membros da comissão técnica, que viajou desfalcada por causa da Covid-19.



O auxiliar César Sampaio, o coordenador, Juninho Paulista, o preparador físico Fábio Mahseredjian e o analista de desempenho Raony Thadeu testaram positivo para a Covid-19 e ficaram no Brasil isolados, assim como o assessor de comunicação Vinícius Rodrigues. Para seus lugares, a CBF chamou o técnico André Jardine para auxiliar Tite, além do analista Dudu Bressane e o preparador Marcos Seixas.



O trio que reforçará a comissão técnica disputou e conquistou o ouro nas Olimpíadas de Tóquio, ano passado. Ainda não está definido, mas a tendência é que eles continuem com a delegação na partida contra o Paraguai, em Belo Horizonte, na terça-feira, dia 1 de fevereiro.



Já o restante dos jogadores, que viajam da Europa em um voo fretado pela CBF, são aguardados no início da noite para se apresentarem. Tite só terá os treinos de terça e quarta para preparar a equipe para o confronto contra o Equador. Suspensos, Fabinho e Lucas Paquetá estão fora da partida desta quinta.



A Seleção lidera as Eliminatórias com 35 pontos e já está classificada para a Copa do Mundo do Catar.