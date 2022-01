Rali Cerapió completa 35 anos nesta edição de 2022 - João Dijorge/ Divulgação

Publicado 24/01/2022 12:45

Ao completar 35 anos, o Rali Cerapió tem nesta edição um roteiro de 1.120 Km, passando pelos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. A competição começou nesta segunda-feira (24), com a largada oficial da prova e a primeira etapa, que terá o percurso entre as cidades cearenses de Caucaia e Jijoca de Jericoacoara.



"São 35 anos em que a gente sempre espera fazer o melhor. Em 2022, o Cerapió será feito na Rota das Emoções, que mostrará o que tem de mais bonito aqui no Nordeste", destacou o diretor geral do evento, Ehrlich Cordão.



Ao longo dos próximos seis dias, o Cerapió passará por lugares paradisíacos como a praia de Cumbuco, Jericoacoara e o Parque Nacional de Ubajara, no Ceará, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, em Barreirinhas no Maranhão, e o Delta do Parnaíba, no Piauí.



"O Cerapió é um evento que une o esporte, o lazer, a cultura e o turismo", completou o diretor da prova, que terá modalidades de carros, motos, UTVs, quadriciclos e bicicletas.

A linha de chegada será na sexta-feira, em Barreirinhas (MA).