Técnico Eduardo OliveiraFoto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/01/2022 15:59

Rio - O técnico Eduardo Oliveira, com passagem pelo sub-20 do Fluminense, foi anunciado como o novo treinador do Cuiabá. O profissional será encarregado para fazer parte da comissão permanente, apesar do Dourado planejar uma nova busca por um comandante nesta temporada.

Técnico Eduardo Oliveira assume o Cuiabá em 2022 Foto: AssCom Dourado

O projeto do Cuiabá consiste na intenção de preparar o técnico Eduardo Oliveira para assumir efetivamente o Dourado no futuro. O treinador inicia os trabalhos nesta segunda-feira, enquanto a diretoria segue em busca de um novo comandante para esta temporada.

Além disso, o Dourado oficializou a saída do ex-auxiliar Luiz Fernando Iubel, que estava no Cuiabá desde o início da última temporada. A rescisão do contrato foi feita em comum acordo e com o desejo do profissional em não permanecer.