Palmeiras conquistou a Libertadores em 2021 em cima do Flamengo - AFP

São Paulo - O prazo para inscrição de jogadores no Mundial de Clubes foi adiado pela Fifa para dois dias antes da estreia de cada clube na competição. Com a mudança, o Palmeiras passa a ter até o dia 6 de fevereiro para enviar sua lista final para o torneio, que acontecerá nos Emirados Árabes Unidos. A data limite anterior seria nesta segunda-feira, dia 24 de janeiro.



A abertura do Mundial está marcada para 3 de fevereiro e a mudança feita pela Fifa ocorreu por causa da nova onda de casos de covid-19 que tem afetado diversos times do mundo inteiro nos últimos meses. O objetivo é não prejudicar as equipes que participarão do Mundial. Todas elas terão até 48 horas antes da estreia para definir a lista de atletas.



Apesar de curta, a flexibilização do prazo em cerca de duas semanas permite que o Palmeiras prolongue sua busca por um camisa 9, desejo de Abel Ferreira e uma das metas da diretoria para a atual temporada. Até o momento, o clube alviverde contratou o goleiro Marcelo Lomba, os meias Atuesta e Jailson, o atacante Rafael Navarro e o zagueiro Murilo.



A estreia do time de Abel Ferreira no Mundial de Clubes acontecerá no dia 8 de fevereiro. A delegação palmeirense embarca para Abu Dabi no dia 2 de fevereiro e, por isso, a definição final dos 23 inscritos na competição deverá ser feita já no Oriente Médio. A estreia dos atuais bicampeões da Libertadores será contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.



A mudança no prazo da Fifa pode beneficiar outro time do Mundial O Al Hilal negocia com o Flamengo para contratar o atacante Michael. A conversa já se estendeu mais do que o esperado. Mas, se for concretizada, reforçará a equipe da Arábia Saudita com o atacante brasileiro no torneio internacional.



REAPRESENTAÇÃO DO ELENCO

Depois de estrear com vitória diante do Novorizontino pelo Campeonato Paulista no último domingo, o elenco do Palmeiras se reapresentou na manhã desta segunda-feira Antes do torneio da Fifa, o time terá mais três compromissos pelo Paulistão, contra Ponte Preta, São Bernardo e Água Santa.



O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez se apresentaram às seleções de Brasil e Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo, assim como o zagueiro Kuscevic, que já estava com a seleção do Chile.



Os atletas titulares na estreia do estadual realizaram apenas trabalhos regenerativos nesta segunda. Já os que atuaram por menos de 45 minutos, além de alguns jogadores da base, realizaram um treinamento coletivo com dois tempos de 20 minutos. Um novo treinamento está marcado para a tarde desta terça-feira.