Publicado 24/01/2022 16:12

Rio - Jorge Jesus, treinador português que comandou o Flamengo no ano de 2019, chamou a atenção de diversos clubes do planeta desde sua demissão do Benfica, em dezembro de 2021. O treinador, que era o principal interesse do Flamengo antes de fechar com Paulo Sousa, chegou a abrir negociações com o Atlético-MG, mas acabaram não chegando a um acordo. Segundo o ex-atleta e atual apresentador do "Os Donos da Bola", da TV Band, Neto, o treinador português foi oferecido ao Corinthians.

Neto contou que ficou sabendo da negociação durante suas férias, na França, quando um português o questionou sobre a negociação.

"Eu estava na França, de férias e encontrei um cara de Portugal, que me conhecia e perguntou se o Jorge Jesus ia para o Corinthians. Eu falei: 'É verdade isso?'. Ele falou: 'É verdade, Neto, o Jorge Jesus estava conversando com o Corinthians, com o Duilio'.", disse o ex-atleta.

Neto ainda disse que conversou com Duilio Monteiro Alves, atual presidente do Corinthians, para confirmar se as conversas realmente aconteceram.

"Eu conversei com o Duilio hoje. Eu liguei para ele. Hoje, 9h30, liguei: 'Duilio, é verdade isso? Se não for, eu nem falo'. Ele falou: 'Teve conversas, sim. Conversou com o Jorge Jesus ou empresário'E foi a mesma coisa que aconteceu com o Atlético-MG. O cara quer 200 jogadores, 300 jogadores, telão", continuou.

Neto ainda confirmou que quem tomou as iniciativas para o começo das negociações, foi o Jorge Jesus e sua estafe. Porém, logo nas primeiras conversas, o presidente Duilio Monteiro Alves, sabendo da situação financeira do clube, optou por não seguir com a negociação com o treinador português.

O Jorge Jesus conversou o Corinthians para dirigir o Corinthians e ele queria dirigir o Corinthians. O empresário dele entrou em contato com o Duilio, conversaram e o Duilio, pela situação financeira e tudo o que o Corinthians tem de dificuldade de dinheiro, não foi interessante", completou o apresentador.