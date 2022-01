Messi - PSG - Foto: Franck Fife/AFP

Rio - O atacante Karim Benzema, do Real Madrid, saiu em defesa do meia-atacante Messi, do PSG, em entrevista ao "Telefoot", após o jogador argentino sofrer críticas recentemente. Para o veterano, o atleta do clube francês "está muito bem" depois de se transferir para um novo time.

"É só um momento de adaptação, porque ele não faz muitos gols. Mas veja o que ele faz em campo. De qualquer forma, não se pode criticar um jogador como ele. Quem critica Messi é porque realmente não entende nada de futebol", destaca Karim Benzema.

No próximo mês, o Real Madrid, do atacante Benzema, enfrenta o PSG, de Messi, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. A ida será no dia 15 de fevereiro, às 17h, no Parque dos Príncipes. A volta acontece no dia 9 de março, também às 17h, no Santiago Bernabéu.