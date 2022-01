Piris da Motta - Marcelo Cortes / Flamengo

Piris da MottaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/01/2022 18:13

Rio - O volante Piris da Motta, 27 anos, foi anunciado como o novo reforço do Cerro Porteño, do Paraguai nesta segunda-feira, com contrato por dois anos. Ex-jogador do Flamengo, o atleta paraguaio participou da campanha vitoriosa na Libertadores em 2019.

Piris da Motta é o novo reforço do Cerro Porteño Foto: Divulgação/Cerro Porteño

O meio-campista tinha contrato com o Flamengo até o fim do ano, mas não estava nos planos da comissão técnica do treinador Paulo Sousa. Piris da Motta foi vendido por cerca de 1 milhão de dólares (R$ 5,49 milhões).

O Flamengo mantém 20% dos direitos econômicos do volante, que retorna ao Paraguai após seis anos. Em 2018, Piris da Motta foi comprado pelo Flamengo por R$ 26 milhões, mas não conseguiu se firmar e passou a ser emprestado para outros clubes.