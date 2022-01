Messi recebeu das mãos do bispo auxiliar de Lyon, Emmanuel Gobilliard, presente do Papa Francisco - Reprodução/Instagram

Publicado 24/01/2022 18:30

Messi ganhou uma peça especial para o seu museu de camisas. O Papa Francisco fez questão de retribuir o presente recebido em outubro de 2021 e entregou ao craque argentino o uniforme autografado da Athletica Vaticana, clube oficial do Vaticano.

O presente a Messi foi entregue pelo bispo auxiliar de Lyon, Monsenhor Emmanuel Gobilliard, que publicou em seu Instagram fotos com o argentino recebendo a camisa e o Papa assinando ela. Neymar participou do encontro.



"Homem de fé, Leo Messi me contou o quanto essa abordagem foi importante para ele. Nós oramos juntos. Neymar nos deu a alegria de uma visitinha surpresa!", publicou Gobilliard.



Em outubro, Messi presenteou o Papa Francisco, fã de futebol e torcedor do San Lorenzo, com uma camisa do PSG autografada.