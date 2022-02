Renato Gaúcho não está nos planos do Corinthians - Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Publicado 03/02/2022 15:19

Nas primeiras conversas do dia no Corinthians, a fim de definir um novo nome para o comando técnico, em substituição a Sylvinho, demitido na última quarta-feira (2), após derrota por 2 a 1 diante do Santos, em plena Neo Química Arena, o nome de Renato Gaúcho foi descartado.

Renato Gaúcho Alexandre Vidal / Flamengo

A postura é curiosa principalmente porque há menos de um ano, em maio de 2021, a diretoria corintiana tratou o treinador como plano A para subistituir Sylvinho, porém o profissional acabou recusando a proposta e dois meses depois fechou com o Flamengo, onde trabalhou durante quatro meses, sendo demitido em novembro, após a derrota na final da Libertadores para o Palmeiras.

E foi justamente a condução de Renato Portuluppi nas tratativas com o Corinthians que é um dos motivos para que o clue do Parque São Jorge não trabalhe com a possibilidade de abrir conversas com o treinador neste momento. Houve um incomodo muito grande em relação ao 'núcleo duro' o futebol corintiano, que é formado pelo presidente Duílio Monteiro Alves, o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro Nunes, com a atitude de Gaúcho, em alegar que precisava ficar com a família na recusa ao Timão e pouco tempo depois fechar com o Flamengo.



E o 'não' de Renato ao Time do Povo há nove meses tem outro peso fundamental para que o nome do técnico não volte a tona, isso porque boa parte da torcida corintiana passou a rejeitar o profissional no clube, e, portanto, contratá-lo nesse momento, seria contraria as arquibancadas, algo que tem sido prejudicial ao Corinthians nos últimos meses.



A Fiel foi fator preponderante na demissão de Sylvinho, e já vinha pedindo o desligamento desde o ano passado, mesmo com a classificação corintiana à



Outro nome que é descartado no Parque São Jorge é de Mano Menezes, que, muito embora tenha identificação com a equipe corintiana, principalmente por conta do seu trabalho entre 2008 e 2010, não foi bem em seus últimos trabalhos e possui alguns desafetos no clube atualmente.



Jorge Jesus é um nome que agrada, mas é visto como surreal para os padrões do Corinthians no momento. O português, que está disponível no mercado após a sua saída do Benfica-POR, há um mês, foi o primeiro nome da lista de consultas da direção corintiana, que já teve acesso aos valores do profissional e se assustou com as informações que teve. No entanto, a contratação de JJ não é descartada, mas internamente a sua possibilidade só está atrelada com uma boa redução de valores e a participação de um investidor.