Publicado 03/02/2022 16:16

Rio - O zagueiro do Paris Saint Germain, Sergio Ramos, pode ser obrigado a encerrar sua carreira precocemente, por conta de diversas lesões sofridas pelo atleta nos últimos tempos. Essa possibilidade tem sido debatida em veículos de imprensa na Europa e ganhou força com uma publicação feita pelo jornal francês "Le Parisien".

O espanhol, que atuou por 16 temporadas no Real Madrid, vive convivendo com lesões desde que chegou ao PSG. Inclusive, é mais comum vê-lo fora dos gramados, em recuperação, do que atuando ao lado de seus companheiros. O zagueiro, que foi anunciado pelo clube em julho de 2021, só fez a sua primeira partida com a camisa do PSG em novembro, por conta de uma lesão.

Nesta semana, Sergio Ramos aumentou a sua lista, e sofreu uma lesão na panturrilha direita, enquanto treinava pelo clube. Segundo comunicado do PSG, o atleta passará por um período de repouso. Com isso, o zagueiro vira dúvida para o jogo contra seu ex-clube, o Real Madrid, no próximo dia 15, pela Liga dos Campeões da Europa.

Desde que chegou ao clube francês, Sergio Ramos atuou por apenas cinco partidas, e marcou um gol com a camisa do clube. O zagueiro possui 35 anos, e tem em seu currículo quatro títulos da Liga dos Campeões, cinco títulos da La Liga, além da participação em quatro Copas do Mundo, estando no elenco campeão da Copa de 2010, na África do Sul.