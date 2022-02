Mauro Cezar - Reprodução

Publicado 03/02/2022 16:27

Rio - Após demitir Sylvinho na madrugada desta quinta-feira, o Corinthians está atento ao mercado em busca de um novo treinador. Um dos nomes especulados é o de Renato Gaúcho, demitido do Flamengo recentemente. Para Mauro Cezar Pereira, o ex-técnico rubro-negro não é o mais indicado para assumir o comando do time paulista.

“Renato seria o nome mais viável, mas também o pior. Ele é um péssimo técnico! Eu não quero sacanear o Corinthians, por favor. Ele pegou um elenco do Flamengo de R$ 200 milhões e perdeu a final da Copa do Brasil para o Athletico-PR, do Alberto Valentim. No Brasileiro, quase que entregou para o Atlético-MG. Já na final da Libertadores, nós vimos um time totalmente desorganizado contra o Palmeiras. É um técnico efêmero, que vive seu auge em 2017, mas que teve três anos péssimos no Grêmio. Ele é o mais viável porque está na pista, mas é péssimo”, disse Mauro durante participação na Jovem Pan.

Em 2021, Renato chegou a negociar com o Corinthians, mas não chegou a um acordo. Pouco depois, o treinador fechou com o Flamengo para assumir o lugar deixado por Rogério Ceni.