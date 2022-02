Vestiário do Maracanã; estádio receberá exposição com diversos uniformes históricos - Divulgação

Publicado 03/02/2022 18:00

Rio - A partir deste sábado (5), quem fizer o tour de visitação do Estádio do Maracanã, além de poder conferir os bastidores de um dos principais estádios do mundo, terá uma atração extra: uma exposição com raras camisas de clubes e seleções de futebol.

Na "Expo Memórias da Bola FC", os visitantes poderão conferir diversas camisas histórias do futebol nacional e internacional. Entre os destaques, estão uniformes do Santos e da Seleção Brasileira, utilizados por Pelé, a camisa do atacante Anselmo, do Flamengo, utilizada na final da Libertadores de 1981, e, inclusive, camisas atuais, utilizadas por atletas como Messi e Neymar.

Além disso, a exposição contará com um espaço dedicado a camisas utilizadas em partidas marcantes que tenham sido realizadas no Estádio do Maracanã.

O evento será realizado nos próximos dias 5 e 6 (sábado e domingo) das 9h às 17h. Os ingressos para o tour de visitação do Maracanã custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Os moradores do Rio, que levarem um comprovante de residência, poderão comprar o bilhete carioca, com desconto (por R$ 45). A entrada para o tour e a exposição, é feita no Portão A do estádio.