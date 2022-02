Ao lado de Verrati, Neymar volta a treinar com o grupo do PSG - C.Gavelle/PSG

Publicado 03/02/2022 17:18

Sem jogar desde novembro, quando sofreu lesão no tornozelo esquerdo, Neymar aumentou suas chances de estar presente no duelo contra o Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, dia 15. O brasileiro treinou nesta quinta-feira com bola no campo, junto aos companheiros de PSG.



Recuperado da lesão, Neymar correu no campo na semana passada e segue a programação da comissão técnica do PSG para estar nas melhores condições contra o Real Madrid. O clube francês não atualizou a situação física do brasileira, mas, por ter 12 dias de preparação, a expectativa é a de que ele jogue pela Liga dos Campeões.



Por outro lado, Sergio Ramos dificilmente enfrentará o ex-clube. Com uma sequência de problemas físicos, o zagueiro voltou a sentir lesão na panturrilha direita enquanto treinava nesta semana. Inclusive, o jornal francês francês 'Le Parisien' publicou que discute-se a aposentadoria do jogador de 35 anos, que disputou apenas cinco jogos nesta temporada.