Última edição da competição de beach tennis Follow the Beach Copacabana aconteceu em 2019 - Divulgação/Eduardo Binato

Publicado 03/02/2022 16:44

Marcada para acontecer entre os dias 20 e 24 de abril, a competição de beach tennis Follow the Beach Copacabana retorna ao calendário mundial após mais de dois anos, por causa da Covid-19, com recorde de inscritos. Já são mais de dois mil competidores garantidos, recorde absoluto da modalidade.

A competição, que faz parte do calendário do Brazil Beach Tennis Tour, ocorre na Praia de Copacabana e promete grande estrutura com arquibancada para três mil pessoas e 26 quadras iluminadas, além de área gastronômica, lojas, DJs e shows.



O Follow the Beach Copacabana será uma das três maiores competições em conjunto com Aruba e Porto Rico, ambos no Caribe, marcados para novembro. A premiação para a categoria profissional partirá dos R$ 300 mil (cerca de US$ 55 mil), com as maiores pontuações no ranking da Professional Beach Tennis, que contabiliza os torneios do circuito Brazil Beach Tennis Tour e demais eventos com alta premiação e estrutura pelo mundo.



As inscrições foram abertas no último dia 18 e com duas semanas já ultrapassam os dois mil em categorias profissionais e amadoras, que vão desde os jovens (sub-12) até os veteranos acima dos 60 anos. Haverá também as disputas da Team Cup, competição por equipes e torneio de pais e filhos. As inscrições são limitadas e estão se esgotando. Elas podem ser feitas pelo site https://letzplay.me/brazilbttour .