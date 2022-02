Jean Pyerre, meia do Grêmio - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 03/02/2022

Rio - O meio-campista Jean Pyerre, ex-Grêmio, foi diagnosticado com câncer testicular e teve sua transferência para o futebol turco cancelada. O jogador foi havia sido ventilado pelo Fluminense ao fim da última temporada, mas acabou parando no futebol europeu. A informação é do jornalista Kerim Bastan.

De acordo com a publicação, embora a taxa de recuperação seja alta neste tipo de câncer, o jogador passaria por um processo que levaria de quatro a seis semanas, o que inviabilizou sua transferência ao GZT Giresunspor, da Turquia, mesmo já sendo anunciado pela equipe.

A publicação ainda indica que, apesar do tratamento curto, o câncer testicular acomete apenas 1% dos homens. Jean Pyerre também teve o desejo de retornar ao Brasil para seguir seu tratamento perto da família.

O meia havia renovado com o Grêmio por três temporadas e sido emprestado ao clube turco até junho de 2023. O Giresunspor arcaria com a totalidade do salário e o contrato previa opção de compra.