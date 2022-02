Zé Ricardo tem como objetivo principal em 2022 tirar o Vasco da Série B - RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Publicado 03/02/2022 18:44

O Vasco já conhece a caminhada na Série B de 2022 para retornar à Primeira Divisão. Na tabela divulgada pela CBF nesta quinta-feira, o Gigante da Colina jogará a primeira rodada em São Januário, contra o Vila Nova, dia 8 ou 9 de abril.



Na sequência, o Vasco terá dois compromissos fora de casa, contra CRB e Chapecoense, e volta a São Januário contra a Ponte Preta. Depois, encara Tombense (fora), CSA e Bahia (em casa), Guarani (F), Brusque e Grêmio (C), Náutico (F), Cruzeiro (C), Londrina (F), Operário (C), Novorizontino (F), Sport (C), Criciúma e Sampaio Corrêa (F) e Ituano (C).

Com isso, nas últimas três rodadas da Série B de 2022, o Vasco terá dois jogos em casa e, na 38ª, jogará fora do Rio. Ainda falta a CBF detalhar datas e horários das primeiras rodadas.



Os jogos da primeira rodada da Série B são:

Ponte Preta x Grêmio

CSA x Criciúma

Sport x Sampaio Corrêa

Brusque x Guarani

Novorizontino x CRB

Londrina x Náutico

Vasco x Vila Nova

Bahia x Cruzeiro

Tombense x Operário-PR

Chapecoense x Ituano