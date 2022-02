Rede Globo - Reprodução

Publicado 06/02/2022 15:00

Rio - A comentarista da Rede Globo Renata Mendonça participou da transmissão da partida entre Palmeiras e Corinthians pelas quartas de final da Supercopa do Brasil Feminina. Porém, algo chamou a atenção dos torcedores durante o confronto. A comentarista utilizou um uniforme com a logo antiga do "SporTV", diferente do narrador Cléber Machado e do comentarista Caio Ribeiro.

O Timão levou a melhor e venceu por 3 a 0 em dérbi contra o Palmeiras, neste domingo, diante de 13.890 torcedores na Neo Química Arena. O resultado no jogo válido pelas quartas de final da Supercopa do Brasil, novo torneio desenvolvido pela CBF, coloca as corintianas na semifinal.