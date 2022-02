Estádio Castelção, no Maranhão, será palco de Vasco x Botafogo, pelo Carioca de 2022 - Divulgação/Twitter Cariocão/Ronald Felipe/SCFC

Publicado 07/02/2022 13:14

Inicialmente marcado para São Januário, o clássico Vasco x Botafogo, válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca, acontecerá no Maranhão. A Ferj confirmou a mudança de local e também de data, e o duelo no Castelão passou para domingo, dia 13, às 20h.



Apesar de ser mando de campo do Vasco, os dois clubes irão dividir uma cota de R$ 1 milhão pela transferência da partida para o Maranhão. A proposta de R$ 500 mil para cada um foi feita por empresários que levarão o duelo para o Nordeste e também bancarão a logística e o voo fretado.

Vasco x Botafogo será a primeira partida da atual edição do Campeonato Carioca disputada fora do estado do Rio. Diretorias de Flamengo e Fluminense tentaram levar o clássico para Brasília ou Cariacica (ES), mas não conseguiram.