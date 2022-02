Chelsea pediu ao Flamengo o retorno imediato de Kenedy em janeiro - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 07/02/2022 11:40

Depois de deixar o Flamengo no início de janeiro para retornar a pedido do Chelsea, Kenedy foi inscritos pelo clube inglês no Mundial de Clubes. O outro brasileiro na lista de 23 nomes é Thiago Silva. Jorginho, naturalizado italiano, também participará da competição.

Kenedy retornou ao Chelsea a pedido de Thomas Tuchel, após perder Ben Chilwell, titular da ala esquerda, com um grave lesão. Emprestado ao Flamengo, o jogador teve que retornar imediatamente após o pedido do clube inglês.



Já o treinador não estará presente na semifinal do Mundial de Clubes, por ter testado positivo para a Covid-19. Tuchel está cumprindo isolamento de cinco dias e só pode embarcar para Abu Dhabi na quinta-feira. O Chelsea estreia nesta quarta-feira, às 13h30 (de Brasília), contra o Al-Hilal.