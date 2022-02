Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - A Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) se pronunciou sobre o caso de racismo envolvendo o atacante Gabigol no clássico entre Flamengo e Fluminense. A entidade afirmou que irá apurar o ocorrido. O Tricolor corre o risco de receber alguma punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ).

Circula nas redes sociais um vídeo em que o atacante Gabigol é hostilizado por torcedores do Fluminense após o fim da primeira etapa do clássico no Nilton Santos no último domingo. Entre xingamentos, é possível ouvir um torcedor chamar o atacante do Flamengo de "macaco".

"A @FFERJ prega a igualdade, o respeito e lamenta e repudia as ofensas dirigidas ao atleta Gabriel Barbosa, do @Flamengo. A competência para avaliar o caso é do Tribunal de Justiça Desportiva-RJ", afirma a nota oficial da Ferj.

Caso o Fluminense seja denunciado pelo TJD-RJ, o tricolor carioca corre o risco de jogar algumas partidas com portões fechados, visto que o autor da denúncia não foi identificado pelas equipes de segurança. O Tricolor e o Rubro-Negro também se pronunciaram sobre o ocorrido. O Flu afirmou que irá apurar o caso, que chamou de suposto. E o Fla lamentou o ocorrido e cobrou punições.