Jhon Arias - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 06/02/2022 18:17 | Atualizado 06/02/2022 18:55

Rio - Pela terceira vez consecutiva nos Fla-Flus, o Tricolor levou a melhor sobre o maior rival. No Nilton Santos, o clube das Laranjeiras obteve sua vitória graças a Jhon Arias que fez o gol único do clássico aos 43 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Flu chegou aos nove pontos, enquanto o Rubro-Negro permaneceu com sete no Campeonato Carioca.

O VAR teve participação decisiva na partida, corrigindo erros da arbitragem. Primeiramente, a tecnologia cancelou uma penalidade a favor do Flamengo, em um suposto toque de mão de Nino. E depois, anulou um gol feito por Gabigol. O atacante rubro-negro estava em condição irregular.

O clássico no Nilton Santos começou bem agitado. Com apenas um minuto, Gabigol quase colocou o Flamengo em vantagem após bela jogada de Arrascaeta e Andreas Pereira. No lance seguinte, o Fluminense revidou. Luiz Henrique fez bela jogada individual pela esquerda, entrou na área, mas acabou finalizando fraco nas mãos de Hugo Souza.

Aos sete minutos, um lance polêmico. Após cruzamento de Andreas Pereira, o árbitro viu toque de mão de Nino e marcou pênalti. O lance gerou uma confusão e um desentendimento entre Felipe Melo e Diego Ribas. O VAR acabou sendo chamado e o lance invalidado pela arbitragem.

Depois do começo eletrizante o jogo esfriou um pouco. O Fluminense só voltou a ameaçar aos 27 minutos. Willian tocou para Fred e o centroavante não conseguiu dominar, a bola voltou para o Bigode que finalizou para boa defesa do goleiro do Flamengo, Hugo Souza.

Quatro minutos depois o Flamengo respondeu. Gabigol foi lançado em posição legal, se ajeitou e serviu Arrascaeta, porém, Felipe Melo foi preciso e resvalou na bola, atrapalhando a finalização do uruguaio que acabou indo para fora.

Já nos acréscimos, o clima esquentou de novo. Após cobrança de falta, Léo Pereira e David Braz se desentenderam. O árbitro puniu os dois com amarelo. Ainda houve tempo de Luiz Henrique ter outra chance após cobrança de escanteio, mas o placar seguiu sem alterações.

O Fluminense voltou para o segundo tempo com um mudança. Calegari entrou na vaga de Samuel Xavier. Com isso, o Tricolor conseguiu reduzir a posse de bola do Flamengo. O jogo ficou bastante morno e com poucas emoções. Observando isso, os dois técnicos decidiram fazer modificações. Marinho e Vitinho entraram pelo Rubro-Negro e Cano pelo Tricolor.

Aos 27 minutos, o Flamengo balançou as redes. Após cobrança de escanteio, Léo Pereira desviou e Gabigol colocou para dentro. Porém, após a revisão do VAR, o lance acabou sendo anulado porque o atacante rubro-negro estava à frente da linha da bola. O lance polêmico fez o jogo pegar fogo. Aos 34 minutos, Vitinho e Calegari se desentenderam e acabaram sendo expulsos.

Aos 43 minutos, em uma jogada pouco provável, o Fluminense abriu o placar. Após cobrança de falta, o baixinho Jhon Arias apareceu para cabecear, o goleiro Hugo Souza acabou aceitando e não conseguiu fazer a defesa.

Nos últimos minutos, o Flamengo tentou fazer uma pressão para cima do Fluminense. Recuado, o Tricolor se defendia como conseguia e o Rubro-Negro tentava com levantamentos para área conseguir empatar. Aos 52 minutos, Marinho fez bela jogada e cruzou, Gabigol finalizou, mas Marcos Felipe fez grande defesa e garantiu a vitória do Fluminense.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 0 x 1 FLUMINENSE



Local: Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

Arbitragem: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Cartões Amarelos: Diego, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Andreas Pereira, Léo Pereira e Marinho (Flamengo); Felipe Melo, David Braz, Cristiano e André (Fluminense)

Cartões Vermelhos: Vitinho (Flamengo) e Calegari (Fluminense)

Renda / Público: R$ 755.733,00. / 19.894 pagantes (20.485 no total)

Gol: Arias, aos 43 minutos do segundo tempo (Fluminense)



FLAMENGO: Hugo Souza; Rodinei (Isla), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego (Marinho) e Andreas Pereira (Gomes), Arrascaeta (Lázaro) e Éverton Ribeiro (Gabriel); Gabriel. Técnico: Paulo Sousa.



FLUMINENSE: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo (Martinelli) e David Braz; Samuel Xavier (Calegari), André, Yago Felipe e Cristiano; Luiz Henrique (Nonato), Fred (Cano) e Willian (Arias) Técnico: Abel Braga.