Publicado 06/02/2022 17:16

Rio - A Globo já se planeja para o futuro de suas transmissões esportivas. Com Galvão Bueno, Luis Roberto, Cléber Machado e outros narradores consagrados dominando as exibições na TV aberta, a emissora prepara uma reformulação na equipe, como noticiado neste sábado. Contudo, aos 71 anos, Galvão já afirmou que não pretende sair até 2024.

Galvão é um dos grandes nomes das transmissões esportivas do canal. Experiente e consagrado, o narrador tem o sonho de transmitir os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Isso porque ele completará 50 anos de carreira. O que impede a realização da meta? Seu contrato termina em dezembro deste ano.

"A Copa do Catar já estava dentro do projeto atual. Eu tenho um compromisso com a Globo, e a Globo comigo, que vai até dezembro de 2022. Ficamos de conversar depois sobre o que possa vir a acontecer. (...) Paris será minha décima Olimpíada. Essa Copa do Mundo do Catar vai ser minha 13ª", destacou ele, em agosto de 2021.

"Eu amo Olimpíada. E, em 2024, vou completar 50 anos de profissão. Não consigo me ver fora de Paris. Como eu vou? Não sei. Espero que seja pela Globo, fazendo meu trabalho, como sempre fiz. Nem que eu tenha que comprar ingresso. (Vou estar) trabalhando de alguma forma, estar em todos os lugares, assistir tudo e escrever sobre isso. Falar com algum lugar (veículo). Não sei. Mas espero que seja como venho fazendo nesses últimos 40 anos: na Globo. Acredito que assim será. Mas que estarei lá (em Paris), estarei", concluiu.

Segundo o Uol, Cléber Machado, Luis Roberto, Luiz Carlos Júnior, Jota Júnior e Milton Leite precisarão renegociar seus termos para seguir nas exibições do SporTV e da Globo após a Copa do Mundo, em dezembro. Encaminhado, Galvão Bueno é o mais gabaritado do grupo - pode ter feito sua última transmissão olímpica em Tóquio, ano passado.

De acordo com o que foi veiculado, a Globo pretende renovar seu quadro de comentaristas e narradores. A ideia é abrir espaços para novos nomes, assim como ter mais mulheres na equipe. Recentemente, um renomado narrador deixou o canal após 13 anos.