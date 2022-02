Jean Pyerre foi emprestado pelo Tricolor ao Giresunspor, da Turquia - Divulgação

Jean Pyerre foi emprestado pelo Tricolor ao Giresunspor, da TurquiaDivulgação

Publicado 06/02/2022 16:43

Porto Alegre - Diagnosticado na última semana com câncer testicular, o meia Jean Pyerre, emprestado pelo Grêmio ao Giresunspor, da Turquia já inicia o processo junto ao clube europeu para retornar ao Brasil e realizar o tratamento da doença. A informação é do "GE".

Jean Pyerre terá de passar por um procedimento cirúrgico - ainda sem data definida - para retirada do tumor. O atleta está decidido sobre seu retorno ao Brasil, mas questões contratuais estão sendo analisadas pelo seu empresário, Douglas Gonçalves, que acompanha o meia na Turquia.

Nos últimos dias, quando revelado pela imprensa turca sobre o estado de saúda do atleta, foi repercutido um possível interesse por parte do Giresunspor em rescindir o contrato com Jean Pyerre. No entanto, de acordo com seu agente, a situação segue indefinida.

O desejo do meia é realmente voltar ao Brasil, mas, em contrapartida, o clube teria oferecido o tratamento na Turquia, o que também é um impasse para se ter uma definição sobre o futuro de Jean Pyerre pelo clube recém-anunciado.