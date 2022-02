Memes: Fluminense venceu o Flamengo - Reprodução

Publicado 06/02/2022 18:47 | Atualizado 06/02/2022 18:47

Rio - O Fluminense venceu o Flamengo por 1 a 0 no primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2022. Os torcedores tricolores utilizaram as redes sociais para tirarem onda com os rivais. Foi a terceira vitória seguido do clube das Laranjeiras em clássicos contra o Rubro-Negro.