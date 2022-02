Logo Record TV - Reprodução

Publicado 06/02/2022 20:20

Rio - O clássico entre Flamengo e Fluminense teve transmissão da Rede Record. Comentarista de arbitragem da emissora, o ex-árbitro Gutemberg de Paula Fonseca chamou a atenção por um comentário que fez durante a partida após o volante do Fluminense, André colocar a bola por debaixo das pernas do meia Andreas Pereira.

"Há canetas e canetas. Existe a caneta do recurso e a caneta da provocação. O árbitro tem que ficar muito ligado nessa caneta de provocação. Se o árbitro não ficar ligado nesse tipo de caneta, já era", disse.

No primeiro grande clássico da temporada pelo Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo, vencendo por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Engenhão, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Em duelo que contou com os titulares dos dois lados, o clima de rivalidade gerou várias discussões e não faltou emoção em campo.