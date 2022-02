Gabigol - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 06/02/2022 19:05 | Atualizado 06/02/2022 19:35

Rio - Ídolo da torcida do Flamengo, o atacante Gabigol teria sido vítima de racismo por parte de torcedores do Fluminense. O artilheiro teria sido chamado de "macaco" por alguns tricolores na saída para o intervalo do clássico deste domingo. Em suas redes sociais, o jogador divulgou vídeo em que a ofensa teria acontecido.

É impressão minha ou chamaram o @gabigol de “Macaco”? Caso seja isso mesmo, haverá consequências maiores ou só passada de pano com notinha do Fluminense pedindo desculpas? pic.twitter.com/rOp2WKv8Xj



Dentro de campo, Gabigol chegou a balançar as redes contra o Fluminense, mas acabou tendo seu gol anulado por estar em condição irregular. O Tricolor levou a melhor e conseguiu vencer no fim com um gol marcado por Jhon Arias.

Com o resultado, o Fluminense alcançou nove pontos e ultrapassou o Flamengo no Campeonato Carioca. Os dois clubes voltam a jogar na próxima quinta-feira, o Tricolor encara o Botafogo, no Nilton Santos e o Rubro-Negro joga contra o Audax, em Volta Redonda.