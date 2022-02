Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 07/02/2022 11:12

Rio - As manifestações racistas de um torcedor do Fluminense contra Gabigol no clássico do último domingo entre o Tricolor e o Flamengo podem gerar punições ao clube das Laranjeiras. De acordo com informações do Gustavo Lopes, advogado especializado em direito desportivo e colunista do Lei em Campo, do portal "UOL", existe até o risco de exclusão do Flu do Campeonato Carioca.

De acordo com o portal, a tendência é que o Fluminense receba alguma punição, porém, o mais provável é que o Tricolor seja apenas multado. "O Fluminense deverá ser enquadrado no art. 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) que prevê punições como a perda de mando de campo, multa e até eliminação da competição. Pelos precedentes da Justiça Desportiva, acredito que o clube seja apenas multado", avalia Gustavo Lopes.

Gabigol foi insultado por um torcedor do Fluminense na saída para o intervalo no Nilton Santos. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir os gritos de "macaco" contra o artilheiro do Flamengo. Após a derrota para o Fluminense, o atacante fez um desabafo nas redes sociais e pediu que verdadeiras atitudes sejam tomadas contra os atos de racismo praticados nos estádios.

"Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!", escreveu Gabriel.



Os dois clubes também se pronunciaram sobre o ocorrido. O Flamengo, onde joga o atacante, afirmou prestar toda solidariedade a Gabriel e disse que estará sempre ao lado do jogador. "O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta Gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime", afirmou o clube rubro-negro.



O Fluminense, por sua vez, informa estar investigando a ofensa racista, buscando apoio auxiliar de outras câmeras e filmagens. Ainda assim, a equipe tricolor diz repudiar qualquer tipo de preconceito e que se orgulha de ter como lema "Time de todos".



"O Fluminense informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa, ao final da partida deste domingo. O próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem certeza, de ter ouvido as supostas ofensas, e, neste sentido, o Fluminense informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria. O clube reitera que considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o 'Time de Todos', de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual", escreveu a equipe das Laranjeiras.