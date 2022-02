Homem apontou arma para torcedores do Fluminense - Reprodução

Publicado 07/02/2022 12:13

Rio - Além das ofensas raciais de um torcedor do Fluminense ao atacante Gabigol, do Flamengo, o clássico do último domingo entre o Rubro-Negro e o Tricolor também foi marcado por uma cena que assustou os torcedores do clube das Laranjeiras. Dentro do estádio, um homem apontou uma arma para os torcedores do Flu. O vídeo do acontecimento viralizou nas redes sociais.

No primeiro grande clássico da temporada pelo Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor sobre o Flamengo, vencendo por 1 a 0, neste domingo à tarde, no estádio Engenhão, pela quinta rodada da Taça Guanabara. Em duelo que contou com os titulares dos dois lados, o clima de rivalidade gerou várias discussões e não faltou emoção em campo.