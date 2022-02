França de Mbappé foi a última a levantar o troféu da Copa do Mundo, em 2018 - AFP

Publicado 07/02/2022 12:32

Com votação prevista para acontecer em 2023, as peças no tabuleiro já ficam mais claras para a escolha de quem irá sediar a Copa de 2030, que celebrará 100 anos do evento. De acordo com o jornal espanhol 'Marca', a Uefa pretende ter uma candidatura única para apoiar e já definiu que será Espanha-Portugal.



De acordo com a publicação, as federações dos 55 países que fazem parte da Uefa já teriam aceito o pedido. A ideia desse esforço conjunto é não criar uma disputa interna no continente e, assim, aumentar os números de votos e apoios.



Com isso, a candidatura conjunta de Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, que era uma que poderia disputar para sediar a Copa de 2030, não continuará. A tendência, após uma outra costura de acordo, é que os países fiquem com a Euro-2028.



A Candidatura Ibérica, de Espanha e Portugal, por enquanto é a única anunciada oficialmente para brigar para sediar a Copa de 2030. Há conversas na América do Sul para que Uruguai, Argentina e Paraguai também se unam na disputa, para que o evento volte para a origem, já que em 1930 a Copa foi disputada em estádios uruguaios.