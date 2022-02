Gabigol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 08/02/2022 21:30 | Atualizado 09/02/2022 13:26

Rio - O Tribunal Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) aceitou aceitou na noite desta terça-feira, o pedido do Fluminense para abrir inquérito para apuração sobre ofensas racistas sofridas pelo atacante Gabigol, no clássico de domingo, entre o Tricolor e Flamengo, no Nilton Santos.

A denúncia aconteceu após um vídeo ter circulado nas redes sociais em que o atacante do Flamengo é hostilizado por torcedores do Fluminense enquanto caminha para o vestiário no intervalo do clássico. A presidente do tribunal, Renata Bacelar, solicitou as imagens do circuito interno do Estádio Nilton Santos durante o clássico, válido pelo Campeonato Carioca.



"Diante das alegações contidas na peça apresentada a esta presidência, determino a instauração de inquérito, na forma do artigo 81 do CBJD, para apurar os fatos narrados pelo denunciante; diga-se, de louvável iniciativa. Encaminhe-se à douta Procuradoria para determinar o que entender cabível. Após, voltem, para nomeação de auditor processante, se for o caso", disse.



O caso acabou sendo relatado, posteriormente, na súmula da partida pelo árbitro do clássico, Alexandre Vargas Tavares de Jesus. Ele informou que tornou ciência do ocorrido após assistir o vídeo nas redes sociais, mas não identificou os gritos em direção a Gabigol.



"Tomei conhecimento após a partida através da mídia, da circulação de um vídeo nas redes sociais, onde torcedor (s) localizado (s) no setor oeste inferior, destinado a torcida visitante (Fluminense), supostamente ofendem com gritos racistas, o atletas Gabriel Barbosa da equipe CR Flamengo. Não foi possível identificar da minha posição dentro do campo o suposto grito com ofensa racista ao atleta", escreveu o árbitro.