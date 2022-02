Cristian Bell é anunciado no Botafogo-BA - Divulgação

Publicado 10/02/2022 17:40

Rio - O Botafogo Bonfinense, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Baiano, anunciou na última quarta-feira (9), a contratação do influenciador digital e comediante Cristian Bell, que será o novo atacante da equipe.

O jovem de 24 anos já está treinando junto do restante do elenco, e, inclusive, já possui seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ou seja, já está regularizado e livre para fazer sua estreia pelo clube.

Em nota soltada pela assessoria de imprensa do Botafogo Bonfinense, Cristian Bell disse estar realizando um sonho.

"Estou realizando um sonho da minha vida. Agradeço a oportunidade do Botafogo Sporting Club, que abriu as portas para que isso fosse concretizado. Pretendo responder as expectativas dentro e fora de campo. Vamos para cima Botafogo. Rumo ao acesso!", disse o influenciador e atleta.

Cristian Bell já havia realizado testes nas categorias de base do Bahia e Vitória anos antes, mas acabou não sendo aprovado por sua baixa estatura.