Neto apresentou programa de Peppa Pig - Reprodução

Neto apresentou programa de Peppa PigReprodução

Publicado 14/02/2022 13:36

Rio - O apresentador Neto não conteve sua alegria com o vice do Palmeiras no Mundial no último domingo, ao ser derrotado pelo Chelsea, por 2 a 1. Nesta segunda, o apresentador surgiu fantasiado de Peppa Pig durante o programa "Os Donos da Bola" e provocou Velloso, ídolo palmeirense.

“Talvez ano que vem vocês disputem e vão perder nos pênaltis. 51 é pinga! Você tá de brincadeira, Velloso. Eles estavam focados para o jogo. Lukaku não joga nada”, disse Neto.

Em seguida, Neto disse ter gasto R$ 350 na fantasia e colocou uma camisa do Chelsea para provocar o time paulista.