TV Globoreprodução

Publicado 20/02/2022 16:33

Rio - A disputa pelos direitos de transmissão da Libertadores e da Sul-Americana em 2023 promete ser acirrada. De acordo com o portal "Notícias da TV", a Conmebol criou uma nova regra que permitirá que Globo, SBT e Record façam propostas para exibirem até três jogos exclusivos por semana.

A definição de quem ficará com os direitos de transmissão acontecerá no dia 4 de abril. Segundo o veículo, Band e RedeTV! também demonstraram interesse em transmitir o torneio. No entanto, não devem ter capacidade financeira para disputar com as emissoras concorrentes.

De acordo com a nova regra, a emissora que vencer a briga poderá escolher, na fase de grupos, dois jogos da Libertadores e um da Sul-Americana. O novo cenário é animador para SBT e Record, que desejam apostar cada vez mais no futebol. A Globo também enxerga com bons olhos, já que teria partidas suficientes para distribuir por estados nas noites de quarta-feira.